Makro adopte des mesures de relance qui passent mal

Les mesures annoncées par Vincent Nolf, le CEO de Makro, passent mal auprès des syndicats et du personnel.

La direction de Makro a annoncé une nouvelle organisation du travail et la suppression de contrats temporaires. Les syndicats réclament une concertation.

De nouveaux remous sociaux sont à prévoir au sein de l'enseigne Makro. La direction des six magasins belges de la filiale du géant allemand Metro a annoncé jeudi matin, lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire, une série de mesures visant à redresser une situation financière toujours précaire.

Parmi les mesures annoncées par le CEO, Vincent Nolf, figurent notamment une nouvelle organisation du travail basée sur une plus grande polyvalence du personnel, la suppression de certaines fonctions, un écrémage de l'offre de vente, des modifications dans les horaires et une plus grande automatisation passant par le remplacement d'une partie des caisses "physiques" par des self-scannings.

1.500 salariés En Belgique, Makro emploie environ 1.500 salariés, les six magasins comptant chacun entre 200 et 300 travailleurs.

Il est aussi question de la non-prolongation de contrats temporaires (entre 100 et 200 au total), une mesure qui, selon Vincent Nolf, vise à "protéger les contrats à durée indéterminée". Makro emploie en Belgique environ 1.500 salariés, les six magasins comptant chacun entre 200 et 300 travailleurs.

S'attaquer aux coûts structurels

La direction justifie ces mesures par la nécessité de s'attaquer aux "coûts structurels qui entravent son développement économique". Si Makro a, comme les autres enseignes, profité de la crise du Covid-19 pour redonner quelques couleurs à ses comptes, il n'en reste pas moins que les résultats restent teintés de rouge malgré un chiffre d'affaires en progrès.

Mais l'initiative de la direction passe mal auprès des syndicats et du personnel. Le front commun stigmatise des économies "entièrement réalisées sur le dos du personnel" et une modification des conditions de travail, un changement des horaires et des fonctions "sans aucune concertation sociale".

"Le personnel est bien conscient de la situation financière, mais une concertation sociale doit permettre de trouver des solutions." Stijn Vandercruysse Permanent à la CGSLB

Les syndicats exigent que le plan de la direction "soit immédiatement arrêté et qu'une concertation sociale ait lieu". A ce stade, la direction a préféré organiser des assemblées d'information dans les six Makro du pays (Alleur, Lodelinsart, Leeuw-Saint-Pierre, Deurne, Eke et Machelen).

Arrêts de travail

La réaction du personnel ne s'est pas fait attendre. Les travailleurs des magasins de Deurne et Machelen (Vilvorde) se sont croisé les bras dès jeudi après-midi, et le magasin de Leeuw-Saint-Pierre restra portes closes vendredi.

66,5 millions € L'exercice comptable (2018-2019) s'est soldé par une perte nette de 66,5 millions d'euros et une perte d'exploitation de 65 millions d'euros.

"Le personnel est bien conscient de la situation financière, mais une concertation sociale doit permettre de trouver des solutions. Je ne comprends pas l'attitude de la direction. Je n'ai jamais vu une telle manière de procéder", lance Stijn Vandercruysse, permanent à la CGSLB.