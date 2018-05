Makro perd des millions en Belgique

Les six supermarchés Makro et les onze magasins Metro destinés à l’horeca ont bouclé l’exercice 2016-2017, clôturé en septembre, sur une perte opérationnelle de 52,9 millions d’euros. La perte reportée atteint désormais 195 millions d’euros. Et le chiffre d’affaires n’est guère reluisant non plus: il est descendu de 961 millions à 846 millions d’euros.