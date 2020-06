Makro stabilise ses revenus mais reste dans le rouge

Alors que les 11 magasins Metro, réservés aux professionnels de l'horeca, connaissent un certain succès, les 6 Makro du pays peinent à se stabiliser. Pour Makro Belgium, le dernier exercice a permis de stabiliser le chiffre d'affaires à 737,9 millions d'euros (+0,4%). On peut presque parler d'une demi-victoire quand on sait que les revenus déclinaient ces dernières années de 9% par an en moyenne. En 2014, ils atteignaient encore 1,15 milliards d'euros.