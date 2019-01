Maxi Toys vendu au repreneur de Toys 'R' en Espagne et Portugal

Depuis plus d'un an, le groupe Blokker est en cure d'amaigrissement. En mars 2017, il avait ainsi annoncé son intention de chercher un repreneur pour sa chaîne de magasins de jouets Maxi Toys. C'est chose faite. Le prix de la transaction n'a toutefois pas été révélé.

Green Swan , le groupe portugais d'investissements qui est déjà derrière le rachat l’an dernier les activités de Toys ‘R‘ Us en Espagne et au Portugal, s'offre l’ensemble des activités, des points de vente et des activités logistiques de Maxi Toys. Le groupe énonce son intention de pérenniser la croissance de l'enseigne et de soutenir son développement et l'innovation.

Après vingt années passées dans le giron de Blokker, Maxi Toys compte quelque 170 magasins en Belgique, en France en Suisse et au Luxembourg. À côté, on dénombre 3 webshops en Belgique, en France et au Luxembourg. Hors de ces pays, Maxi Toys est aussi présent via 9 magasins franchisés en Roumanie et via 2 sites au Maroc. En Turquie, il oeuvre en collaboration avec Joker.