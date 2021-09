MediaMarkt ferme trois de ses magasins situés dans les Makro

L'annonce a été faite ce vendredi à la délégation syndicale lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Les magasins MediaMarkt situés dans les Makro de Lodelinsart (Charleroi), d'Alleur (Ans) et d'Eke (Gand) fermeront leurs portes le 30 septembre. Ces sites qualifiés de "plus petits magasins de la marque et proche d'un autre magasin" par la direction emploient 44 équivalents temps plein.