MediaMarkt inaugure le live-shopping en Belgique

Quasiment inconnu chez nous, ce type de vente animée par un influenceur et centrée sur un thème précis fait un tabac en Asie. En Chine particulièrement, où un Chinois sur trois a déjà effectué des achats par ce canal.

MediaMarkt Belgique a eu l'idée de tester cette expérience interactive chez nous. L'idée de base, c'est d'allier la facilité et la rapidité de l’e-commerce et les conseils donnés en magasin par un vendeur.

Concrètement, l'enseigne organisera des live-shoppings tous les samedis d'octobre à partir de ce samedi. Les quatre sessions, organisées de 13h à 15h, seront consacrées à un thème spécifique, celle de ce samedi s'intéressant aux 10 smartphones les plus populaires. Une session photo est programmée le 17, avant une session gaming le 24 et une session bien-être le 31.

L’idée, c'est d’expliquer les différences qui séparent les appareils et de donner des explications permettant au client d'affiner son choix. Un influenceur joue les animateurs et pose des questions aux experts qui répondent à ses questions et à celles que poseront les internautes par chat.