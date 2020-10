Mega World tente de rassurer son personnel sur une relance

Tout le monde sera payé

Il rencontrait ce vendredi pour la première fois les syndicats en conseil d'entreprise. Il s'est voulu rassurant: oui, tous les salaires seront payés et tout est fait pour assurer un avenir aux magasins, sans pertes d'emplois.

"Nous avons besoin des 119 enseignes", assure-t-il. Les efforts seront donc mis sur la politique de prix, la gamme de produits et les loyers... pas sur le personnel.

Dans le rang syndical, on ne se disait pas davantage rassuré à l'issue de ce conseil. "On sera rassuré quand la PRJ sera acceptée et qu'on aura vu le plan de relance," explique Christophe Bouvier du SETCa.