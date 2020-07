Mestdagh peut désormais exploiter des Carrefour Express ou Bio

Nouvel accord de partenariat entre Carrefour et Mestdagh. Ce dernier voit ainsi les portes des Carrefour Express et Bio s'ouvrir à lui.

Mestdagh et Carrefour ont renouvelé et élargi leur partenariat. On se souviendra qu'il y a 10 ans, Mestdagh avait repris 16 GB et Carrefour Market au groupe de distribution français, alors en pleine restructuration en Belgique. Carrefour prenait, lui, 25% du groupe Mestdagh.