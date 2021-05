Mieux armé, A.S. Adventure repense à la croissance

Un accord de restructuration de sa dette en poche, le groupe qui gère les magasins A.S. Adventure et Juttu change de nom. Les marques, elles, sont préservées.

Le groupe A.S. Adventure devient Yonderland et est fin prêt pour l'avenir, lit-on dans un communiqué publié ce lundi.

On se souviendra qu'en mars dernier, la chaîne de magasins d'articles outdoor avait trouvé un accord en vue de restructurer sa dette . En situation financière précaire aggravée par les mesures de lutte contre la pandémie, le groupe était passé en partie dans les mains de ses banques en échange de la suppression de 85 millions d’euros de sa dette. Le fonds PAI conservait quelque 55% du capital et s'engageait à injecter 25 millions d’euros de capitaux frais.

On ne touche pas aux marques

Renforcé financièrement et au niveau de son conseil d'administration - avec l'arrivée de Daniel Ropers (ex-CEO bol.com) et de Robert Bensoussan (ex-CEO L.K. Bennett) -, le groupe A.S. Adventure change donc de nom et devient Yonderland; Yonder signifiant "là-bas, plus loin".