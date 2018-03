Monoprix s'allie avec Amazon en France

Amazon et Monoprix, filiale de Casino, nouent un partenariat commercial. Il sera désormais possible aux clients parisiens "Prime" d'Amazon de recevoir leurs courses Monoprix à domicile. L'annonce de cet accord booste le cours de l'action Casino.

Amazon continue de s'infiltrer dans la distribution alimentaire. Désormais, le géant américain du net étend ses tentacules sur Paris et sa banlieue. Il vient de conclure un partenariat avec Monoprix, filiale de Casino . Entre 5.000 et 10.000 produits alimentaires de Monoprix (tant des marques propres que des marques producteurs) seront ainsi disponibles pour les clients du service "Prime" d'Amazon.

Dans l'ombre d'Amazon

Si c'est une bonne nouvelle pour le client pour les concurrents l'opération ne ravit pas. En effet, ce partenariat ajoute encore un peu d'huile sur le feu d'une guerre entre les acteurs traditionnels et les nouveaux entrants misant tout leur business model sur la technologie. Cette guerre touche les acteurs français, mais pas seulement. Les Belges n'y échappent pas et l'appétit d'Amazon n'arrange rien.

Et ailleurs en Europe?

Et si certaines enseignes font les yeux doux au géant américain, d'autres s'arment. Alexandre Bompard, directeur général de Carrefour a ainsi élaboré tout un plan d'attaque axé sur le biologique, les marques propres, mais aussi sur l'e-commerce. "Le e-commerce alimentaire devrait à l'horizon 2022 afficher un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros. C'est 6 fois plus qu'aujourd'hui, avec quelque 560 millions annuellement prévus," avait déclaré le patron de Carrefour. Il faut dire que les rumeurs d'un possible rachat de Carrefour par Amazon font régulièrement surface. Et dans le chef des analystes, une telle opération ne serait pas dénuée de sens.