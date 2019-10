Natalie Knight, une nouvelle CFO pour Ahold Delhaize

L’actuel directeur financier du groupe Ahold Delhaize , Jeff Carr, ayant annoncé en avril qu’il ne se représenterait pas pour un nouveau mandat – on sait depuis lors qu’il s’en ira chez Reckitt Benckiser –, le groupe de distribution belgo-néerlandais s’est mis à la recherche d’un nouveau grand argentier.

Il l’a trouvé en la personne de Natalie Knight, une Américaine qui assume actuellement la fonction de directrice financière du groupe laitier danois Arla Foods . Elle sera officiellement nommée lors de l’assemblée des actionnaires du groupe belgo-néerlandais en avril 2020, et intégrera le comité exécutif du groupe.

"Avec sa grande expérience financière dans plusieurs domaines, son état d’esprit orienté vers le commercial et son leadership dans la réduction des coûts et la transformation stratégique, elle sera une dirigeante appropriée pour aider Ahold Delhaize à accélérer la mise en œuvre de son plan stratégique Leading Together", souligne Frans Muller, le CEO du groupe, cité dans un communiqué.