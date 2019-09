"Nous n'allons pas ouvrir de magasins aux Pays-Bas" (Colruyt)

Le management de Colruyt ne compte pas s'attaquer au marché hollandais, mais souhaite toujours proposer les prix les plus bas en Belgique même face "aux prix hollandais". Le groupe de Hal envisage par contre de faire de la publicité pour ses prix bas aux Pays-Bas afin d'encourager les clients à passer la frontière. Colruyt s'attend à un résultat net 2019/2020 en légère progression.

"Nous n’avons à ce jour aucune ambition d'ouvrir des magasins aux Pays-Bas. C'est un marché où il y a déjà Albert Heijn, Jumbo, Aldi et Lidl et 15 ou 16 petits acteurs qui se sont associés. Aller sur un marché super saturé pour établir la même stratégie en France, ce n’est pas notre ambition", a insisté le COO de l'entreprise Marc Hofman.

Pour attaquer un marché, il y faut idéalement une certaine taille. "Si on veut 10 ou 15% de parts de marché aux Pays-Bas, il faut au moins faire une dizaine d’acquisitions par rapport à des acteurs qui sont déjà en concurrence entre eux. Dès que vous aurez acheté un petit acteur, tous les prix des autres vont augmenter. On ne va pas entrer sur le marché via des acquisitions", a ajouté Hofman.