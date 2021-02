Nouveau coup de chaud social chez Mestdagh

Alors que les travailleurs réclament une régularisation des contrats qui évoluent au rythme d'avenants fréquents, la direction a répondu que cela n'était pas possible pour l'instant. "C'est pourtant l'enseigne de distribution qui utilise le plus d'intérimaires qui viennent ainsi chaque jour remplir les plannings", explique Evelyne Zabus, de la CNE (Centrale nationale des employés et des cadres du secteur privé), tout en dénonçant la précarité grandissante.

Un air d'AIP

La goutte d'eau...

Un an auparavant, direction et syndicats s'étaient mis d'accord sur les modalités du plan social qui s'était traduit par 360 pertes d'emplois. "À l'époque, nous avions déjà fait de gros effort et accepté plus de polyvalence. Là, maintenant, c'est trop", conclut Evelyne Zabus.