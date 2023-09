Nouvelle vague de franchises chez Mestdagh: 35 magasins sont déjà repris

La direction d'Intermarché by Mestdagh l'avait annoncé: de nouvelles annonces de franchises étaient prévues fin de ce mois de septembre et fin octobre. Trois magasins supplémentaires ont donc trouvé leur franchisé.

Les annonces de franchises des magasins Intermarché by Mestdagh se succèdent à un train d'enfer. Trois magasins seront franchisés le 6 novembre, à Ans, Châtelet et Schaerbeek. Ils s'ajoutent ainsi aux 32 des 51 magasins ayant déjà trouvé un candidat franchisé. La direction avait déjà indiqué que deux nouvelles annonces étaient prévues pour la fin septembre et la fin octobre.