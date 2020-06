Obérée par les dettes, Hema pourrait trouver son salut dans la galaxie Blokker

Les temps sont durs pour la déco et l'aménagement intérieur de milieu de gamme. Depuis quelques années, des enseignes comme Blokker, Casa ou Hema sont prises entre deux feux: d'une part l'essor ininterrompu des ventes en ligne, alimenté par des plateformes comme bol.com, Coolblue ou Amazon, et d'autre part la pression sur les prix exercée par les "low-end retailers" (Action, Zeeman, Trafic, Flying Tiger...), qui vendent des surstocks récupérés à bas prix.

Comme d'autres, elles éprouvent aussi de grosses difficultés à s'adapter à l'évolution d'un marché de plus en plus volatil, qui nécessite des ajustements de stocks beaucoup plus fréquents.