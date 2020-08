Pagaille à l'occasion de la liquidition des magasins Brantano

"Nous avons échangé quelques mails au sujet de la liquidation vendredi, mais c'était beaucoup trop tard", indique Sven De Scheemaeker, du syndicat ACV Puls/CNE. "Cela aurait dû se faire plus tôt. Nous aurions pu prévenir qu'une liquidation, surtout avec des remises de 75%, réveille des instincts de prédation chez les consommateurs. Il faut d'autant plus en tenir compte pendant cette période de coronavirus." Pour le syndicaliste, ce nouvel épisode est "une cerise aigre sur un gâteau insipide".

En plus des curateurs, le syndicaliste pointe la maison de ventes aux enchères Moyersoen , qui a organisé la liquidation et pris contact avec d'anciens travailleurs de Brantano pour savoir s'ils étaient prêts à revenir pour la liquidation.

Action en justice pour le rachat

Le syndicaliste plaide pour que soit examiné de plus près le projet de reprise de la chaîne Ziengs Retail (ZiRe), entreprise active aux Pays-Bas et maison-mère des magasins de chaussures Ziengs Schoenen et Scapinodes. La société a pourtant annoncé en début de semaine ne plus être candidate au rachat de la chaîne belge.