Pas d'administrateur provisoire pour FNG

Cette requête avait été déposé par le SETCa (FGTB), la CNE (CSC), le syndicat chrétien ACV Puls et un employé. Mais, entre-temps, l'ancien directeur général de la VRT, Paul Lembrechts, a été nommé CEO ad interim du groupe de mode en difficulté et les fondateurs et les anciens managers, Dieter Penninckx, Anja Mas et Manu Bracke, sont partis.