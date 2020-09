Pas de grève aux Makro d'Alleur et Lodelinsart

Le personnel des Makro d'Alleur et Lodelinsart rejette le plan de la direction et réclame une vraie concertation. Mais s'abstient de toute action à ce stade.

La vague des assemblées dans les six Makro du pays se poursuit. Jeudi, c'était au tour des travailleurs des magasins d'Alleur et Lodelinsart de se prononcer sur le plan d'économies de la direction.

Ils ont de concert rejeté les mesures envisagées et chargé les syndicats de réclamer une "vraie négociation". Dans l'immédiat, ils ont toutefois décidé de ne pas déclencher d'actions. Les Makro carolo et liégeois devraient donc rester ouverts ces vendredi et samedi.