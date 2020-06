Peter Agnefjäll, l'ex-roi du meuble en kit est un retailer pur sang

L'homme et son équipe

Peter Agnefjäl a dirigé le magasin Ikea de Padoue sans parler un seul mot d'italien. Et pourtant, sa première action fut de transformer son bureau en salle de réunion pour pouvoir s'asseoir avec ses équipes.

Il en tira un enseignement particulier: "les Italiens boivent leur café dans les tasses Ikea pour enfant, plus adaptées aux espresso." Quant à la langue, il limitera à l'essentiel: "si", "no", "buono" et "male".