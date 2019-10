Piet Colruyt investit dans le site de crowdfunding à impact LITA.co

Active depuis près de deux ans en Belgique, la plateforme de financement participatif responsable LITA.co accueille Piet Colruyt et son holding Impact Capital dans son tour de table. La filiale belge de la plateforme créée en France il y a cinq ans dans le but de démocratiser l’investissement durable vient d’augmenter son capital de 400.000 euros. Outre Impact Capital, ont également participé à l’opération la fondation de lutte contre la précarité 4Wings, la coopérative de finance solidaire Credal ainsi qu’un investisseur ayant souhaité garder l’anonymat. Ajoutons pour être complet que 1001Pact, l’actionnaire français d’origine, a également contribué au renforcement des capitaux propres de la filiale.

"LITA.co est une plateforme de crowdfunding portée par une équipe en soif de changement, explique Piet Colruyt. Elle est très accessible, convient aux investisseurs individuels et permet d’investir dans des organisations locales ou des projets innovants." Manifestement séduit par le modèle, le représentant de la famille actionnaire du groupe Colruyt et du holding Korys a aussi accueilli la plateforme de crowd dans Impact House, un centre de coworking dédié aux entrepreneurs et investisseurs sociaux qu’il a installé au cœur de Bruxelles.