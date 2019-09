Plus de 200 emplois menacés chez Match et Smatch

Les enseignes Match et Smatch se transforment. Dans un communiqué, elles annoncent que ce plan pourrait avoir un éventuel impact sur 210 emplois tant dans les magasins qu'à la centrale. À côté de l'emploi, un projet de relance de 40 millions d’euros sur 3 ans est sur la table.

"Les deux enseignes, Match et Smatch, sont dans l’obligation de mettre en œuvre un plan énergique de transformation", lit-on dans un communiqué. Le groupe se dit sous pression avec des défis "majeurs et profonds" qui ont un impact sur les résultats. "Les résultats nets sont en effet négatif depuis 2013 et n’ont fait que baisser depuis lors, pour atteindre -22 millions d’euros en 2018."