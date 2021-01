Portes closes pour les magasins du groupe Colruyt ce samedi

Les milliers de Belges habitués à faire leurs courses chez Colruyt, Bio-Planet, OKay, Cru, Dreamland et Dreambaby trouveront portes closes ce samedi. Le groupe Colruyt a décidé de récompenser les efforts de son personnel en ces temps de pandémie en lui accordant un jour de congé supplémentaire ce samedi 2 janvier.

Cette faveur s'inscrit dans le cadre d'une série de mesures décidées en novembre en accord avec les syndicats. Elles prévoient notamment l'octroi de deux jours de congé supplémentaires - un fixé au 2 janvier et l'autre laissé à la liberté des salariés -, une prime de 500 euros convertie en chèques-repas et en réductions dans les magasins et une indemnité supplémentaire en cas de chômage technique suite à une quarantaine forcée, qui garantit le maintien de 100% du salaire.