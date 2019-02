"Pour Makro, nous devons étudier toutes les options, y compris une vente"

Depuis quatre ans, vous avez injecté 320 millions d’euros de capitaux dans Makro. N’est-ce pas inquiétant? Elle s’explique en partie par le recentrage opéré au niveau du groupe. Pendant longtemps, Metro s’est caractérisé par sa taille globale, très importante, et par sa grande diversification – magasins spécialisés, hypermarchés, électronique grand public… Ma conviction: en cette période où les changements s’accélèrent, il faut se recentrer davantage. Aussi bien pour Metro que pour Makro, nous sommes des champions pour les commerces indépendants. Mais pour le rester, on ne peut servir tout le monde. Il faut des choix clairs. Nous avons entamé ce travail de réorientation il y a quelques années et il faut dire qu’en Belgique, nous n’avons pas encore réussi à progresser comme nous le voulions.

Le modèle des hypermarchés est-il encore à l’ordre du jour?

Oui. Si vous trouvez la bonne déclinaison du modèle pour le consommateur, il est encore possible de valoriser les hypermarchés. En Allemagne, notre réseau d’hypermarchés a beaucoup de succès auprès de la clientèle parce qu’il offre une multitude de services alimentaires. À Krefeld par exemple, nous avons repris une idée venue des Etats-Unis en offrant un niveau de service très élevé, un assortiment très différencié et un coin alimentation dans le magasin. On peut ainsi faire de l’espace disponible une opportunité et non un problème. Nous avons pu enregistrer une croissance à deux chiffres du nombre de visiteurs parce que nous avons suscité de la curiosité. Mais il est difficile de trouver le bon format pour chaque pays. On ne peut faire un simple copier-coller d’un modèle qui marche dans un pays et le transposer, par exemple, en Belgique. Les habitudes culinaires locales, la manière de vivre, de consommer doivent être appréciées à leur juste valeur et respectées.