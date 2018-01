Pourquoi Ahold Delhaize trébuche en Bourse

Malgré, d'une part, la performance aux Pays-Bas qui compense la mollesse constatée aux USA et, d'autre part, un cash flow libre significativement supérieur aux attentes, le titre boit la tasse en Bourse. Tentatives d'explication.

Le marché a toujours raison, dit-on habituellement, mais parfois ses raisons nous échappent. C’est encore une fois le cas avec les chiffres publiés ce mercredi matin par Ahold Delhaize. A leur lecture, on s’attendait à une réaction positive de l’action à l’ouverture. On est loin du compte. En fin de matinée, le titre abandonnait 3,8% à 18 euros.

Pourtant, le groupe de distribution a fait état de ventes trimestrielles un chouia au-dessus des attentes à 15,8 milliards d’euros. Il a également indiqué que sa marge opérationnelle sous-jacente atteindrait 3,9% en ligne avec la guidance et que le cash flow libre serait, lui, significativement supérieur aux attentes.

Résultats "okay"

Certes les performances de la Belgique et des Etats-Unis, le principal marché du groupe, sont un peu en deçà des attentes des analystes. Mais le chiffre d’affaires dégagé aux Pays-Bas affiche une forte croissance de 6%. Sans les ventes en ligne comptabilisées par le site Bol.com (+30%), elle s’élève à 4,1% "une performance très solide" signale Matthias Maenhaut, analyste financier chez ING.

"L’un dans l’autre, l’action s’est bien comportée malgré les mouvements négatifs de l’euro face au dollar. Les résultats d’aujourd’hui sont ‘okay’ mais nous pourrions assister à des prises de bénéfices mineures," prévient-il. Il reste à l’achat sur la valeur avec une recommandation à "acheter" et un objectif de cours de 22 euros. Son argumentaire tient en trois points:

→ une valorisation attractive,

→ des inquiétudes apparemment surfaites à propos des USA

→ d’importants "returns" en capitaux offrant une protection contre la baisse.

Machine à cash flow

Alan Vandenberghe de KBC Securities est sur la même longueur d’onde que son confrère en termes de recommandation et d’objectif de cours tout comme l'analyste de Degroof Petercam d'ailleurs. "Bien que le surplus de cash flow libre annoncé n’est pas quantifié, nous pensons qu’il sera apprécié de façon très positive car il démontre, à nouveau, la capacité du groupe a en générer." Avant l’ouverture des marchés, il estimait que les indications préliminaires sur les marges et le cash flow seraient bien accueillies et l’emporteraient sur la mollesse de la croissance aux Etats-Unis…

Pas d'annonce fracassante

Comme le signale l'analyste d'ING, des prises de bénéfice pourraient donc expliquer, en partie, le recul de l'action ce matin. Sans doute aussi que des chiffres simplement en ligne avec les prévisions tant au niveau des ventes que de la marge ne suffisent plus à satisfaire des investisseurs qui attendent des annonces plus fracassantes dans un secteur qui doit repenser son modèle d'activités face au commerce en ligne.

Objectif de cours moyen: 20,7 euros

Parmi les analystes qui suivent la valeur et qui sont recensés par Bloomberg, 21 recommandent un achat, 10 conseillent de la conserver et deux de la vendre. L’objectif de cours moyen s’élève à 20,7 euros (contre un cours actuel de 18 euros). Le plus confiant, Kempen, vise les 25 euros. Le plus sceptique, DZ Bank, table sur 14,6 euros.