Premier samedi de réouverture en douceur pour les commerces

Après quasiment deux mois de fermeture, les commerces du royaume vivaient leur premier samedi de réouverture . Les premiers retours des commerçants et des grandes enseignes indiquent que la journée fut relativement calme , loin de la grosse affluence que les autorités ont pu craindre pour des raisons sanitaires.

Alors que la journée de lundi avait vu des grosses files se former devant certains grands magasins d'habillement, d'ameublement et chez des hard discounters, la journée de samedi n'aura pas attiré la toute grande foule, même si l'après-midi fut un peu plus animée, probablement en raison de la météo clémente.