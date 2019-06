Primark n'ouvrira pas tout de suite à Mons

Report? Abandon? Pour l'heure, c'est le flou sur l'ouverture du Primark à Mons, annoncée initialement pour la fin de l'année. Et alors que le recrutement battait son plein, le Forem se voit à présent obliger d'annoncer aux candidats l'annulation des embauches.

L'annonce avait été faite fin 2017: Primark débarquera à Mons fin 2019. On avait tous les détails:

Et puis là, le trou noir. Selon les journaux de "Sudpresse", le Forem a informé les candidats aux postes de vendeurs que le recrutement était purement et simplement annulé. La raison évoquée: un report de plusieurs mois de l'ouverture du Primark montois. On parle d'une échéance en février sans autres détails ni explications.