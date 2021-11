Que vaut bol.com qu'Ahold envisage de mettre en bourse?

Ahold Delhaize envisage d'introduire en bourse sa filiale de commerce en ligne bol.com. Mais que vaut aujourd'hui cette société? Tour d'horizon des analystes.

Après avoir publié, la semaine dernière, des résultats supérieurs aux attentes, Ahold Delhaize accapare encore l’attention ce lundi en grimpant de 5% en début de séance.

Dans le cadre de sa journée investisseurs, le groupe de distribution a mis à jour sa stratégie dévoilant des objectifs alléchants pour 2025: une croissance de ses ventes de 10 milliards d’euros, des ventes et un ebitda doublé pour bol.com, sa filiale de commerce en ligne, et une hausse annuelle comprise entre 6 et 9% du bénéfice par action sous-jacent par rapport à 2022.

Entre 3 milliards et 5,2 milliards d'euros

À cela s’ajoutent, entre autres, un nouveau programme de rachat d’actions propres à hauteur d'un milliard d’euros qui sera lancé au début de l’an prochain et, surtout, le projet d’introduire bol.com sur Euronext Amsterdam au second semestre de l’an prochain. Cette IPO apportera à Ahold – qui gardera un contrôle significatif sur sa filiale- des fonds pour financer sa croissance.

"Bol.com a été pauvrement valorisé par les investisseurs malgré le fait qu’il soit un actif solide dans le portefeuille d’Ahold Delhaize", note Clement Genelot de Bryan Garnier ("neutre"). Il estime que cette entité peut être valorisée entre une fois et une fois et demie ses ventes nettes, soit entre 3 et 5 milliards d'euros, et que la vente d’une part minoritaire pourrait rapporter plusieurs centaines de millions d’euros.

+30% L'action Ahold Delhaize a grimpé de près de 30% depuis le début de l'année.

Chez Kepler Cheuvreux ("acheter"; 30,85 euros), on se base sur un ratio de 1,5 fois les ventes nettes pour arriver à un total de 4,7 milliards d’euros. Fernand de Boer, de Degroof Petercam ("conserver"), arrive, lui, à un chiffre de 5,2 milliards d’euros. Il a relevé son objectif de cours à 32 euros, contre 30,2 euros avant.

"Un des distributeurs les plus rentables du secteur"

La plupart des acteurs du commerce en ligne se traitant à plus de deux fois leurs ventes, nous ne serions pas surpris de voir une valorisation supérieure à 5 milliards d’euros relève, pour sa part, Michiel Declercq, de KBC Securities ("acheter"; 32 euros).

"Avec des marges bien supérieures à 4%, Ahold Delhaize reste l'un des distributeurs les plus rentables du secteur et peut compter sur des plateformes en ligne en pleine expansion et sur des marques fortes aux États-Unis et en Europe", résume l’analyste.

