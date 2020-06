Résultats en hausse et part de marché en baisse pour Colruyt

Le premier distributeur belge a clôturé son exercice décalé sur une progression sensible de ses bénéfices opérationnel et net. Après avoir progressé au 1er semestre, sa part de marché a reculé durant la crise du Covid-19.

Plus rentable, mais un peu moins présent sur le marché: ainsi peut-on résumer l'exercice décalé du groupe Colruyt , clôturé le 31 mars dernier. Le distributeur de Hal a engrangé un bénéfice opérationnel (Ebit) de 511 millions d'euros. Sur base comparable - sans tenir compte de la nouvelle norme IFRS 16, qui a entraîné des glissements, principalement des coûts opérationnels vers les amortissements -, il progresse de 5,5%. Le bénéfice net (431 millions d'euros) bondit même de 12,9% sur base comparable, et le bénéfice par action de 13,6% à 3,14 euros.

Le chiffre d'affaires, qui atteint 9,58 milliards d'euros, progresse beaucoup plus modérément. Sa croissance a été influencée par la crise liée au Covid-19, par la modification de la période de rapport pour les sociétés françaises et par l'intégration de Fiets!, désormais détenue à 100%. Sur base comparable, le chiffre d'affaires a dès lors enregistré une hausse de 1,7% carburant compris, et de 1,4% hors carburants.

Le chiffre d'affaires du secteur du commerce de détail a progressé pour sa part de 1,5% pour atteindre 7,9 milliards d'euros. La croissance la plus nette est le fait des magasins OKay, Bio-Planet et Cru, qui ont enregistré une hausse de leur chiffre d'affaires global de 6%.

La part de marché du distributeur de Hal est par contre en recul. Les Colruyt Meilleurs Prix, OKay et Spar ont empoché 32,1% des sommes dépensées par les Belges dans les supermarchés, contre 32,2% durant l'exercice 2018/2019, et même 32,5% au premier semestre.