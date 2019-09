S'attaquer aux Pays-Bas permettrait à Colruyt de compenser l'arrivée de Jumbo

Est-ce la première d’une longue série, ou la décision de Degroof Petercam d’inclure Colruyt dans sa liste d’achat restera-t-elle un cas isolé? En tous les cas, ce choix tranche nettement avec le sentiment très majoritairement négatif des analystes vis-à-vis des perspectives du distributeur. Ils sont une bonne quinzaine à conseiller de se tenir à l’écart de la valeur et trois seulement suggèrent de la conserver en portefeuille.

Degroof Petercam qui, jusqu’ici affichait l’objectif de cours le plus optimiste -56 euros alors que la moyenne est de 42,2 euros- et une recommandation à "conserver" vient donc de pousser son curseur sur "acheter".

Le rouleau-compresseur

C’est une discussion avec le directeur financier de Jumbo , le futur concurrent direct de Colruyt, qui a, semble-t-il, motivé Fernand de Boer à revoir sa copie. Comme prévu Jumbo va lancer son concept de prix bas et d’assortiment large en Belgique avant la fin de l’année. "Ce concept lui a permis de passer d’une part de marché de 1% aux Pays-Bas en 2000 à plus de 21% aujourd’hui" précise l’analyste.

Pour lui, l’arrivée de ce concurrent va accentuer la pression sur le marché belge. Elle touchera surtout les acteurs plus faibles comme Carrefour mais rendra aussi la vie plus difficile au leader Colruyt. "En conséquence, nous prévoyons une pression sur ses marges dans les années à venir et des bénéfices stagnants, au mieux."