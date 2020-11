Selon un juge de paix, les commerces ne doivent pas payer les loyers du premier lockdown

Lors du premier confinement, nombreux ont été les locataires de surfaces commerciales à réclamer de leur propriétaire des reports et des abattements de loyers . Nombre d’entre eux ont d’ailleurs accordé de telles facilités. Ce fut notamment le cas pour AB Inbev par exemple qui a réduit ou annulé certains loyers d’avril et de mai derniers.

Dès avant le confinement, Di et son propriétaire se divisent sur une révision du loyer pour une implantation chaussée de Wavre. A cela s’ajoutent évidemment la crise sanitaire et la fermeture obligatoire des commerces du 18 mars au 10 mai 2020 . Di refuse de payer les loyers durant cette période . Le litige s’est retrouvé devant le juge de paix d’Etterbeek, qui a rendu sa décision le 30 octobre dernier.

Défaut de jouissance

Contact essentiel

Le juge de paix donne raison à la chaîne de produits de soins. Le bailleur doit fournir la jouissance du bien à son locataire en vertu des dispositions du contrat de bail. En l’occurrence, il s’agit d’un bail commercial qui implique un contact direct avec le public. Et dès le moment où ce contact essentiel entre le commerçant et le public est rendu impossible, le bailleur ne peut plus respecter ses engagements. Le locataire est donc libéré de ses obligations de paiement en tout ou en partie. Et, ajoute le juge de paix, le fait que le commerçant continue à entreposer ses marchandises dans le local loué ne justifie pas le paiement. La jouissance est en effet indivisible.