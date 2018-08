Sévère critique pour Ahold Delhaize avant ses résultats trimestriels

Ahold Delhaize perdait environ 3% en Bourse ce midi. L’action enregistre ainsi la plus nette baisse de l’indice AEX de la Bourse d’Amsterdam . En cause, une note du courtier Berenberg dans la perspective de la publication des résultats du deuxième trimestre du groupe de distribution demain, mercredi, à 7h.

Pour Dusan Milosavljevic et son équipe d’analystes qui entament le suivi de l’action du groupe belgo-néerlandais chez Berenberg, Ahold Delhaize a "gravement sous-investi" dans ses activités aux Etats-Unis alors que la compétition y accélère à un rythme sans précédent.

D’après eux, le distributeur doit investir "d’urgence" 1,6 milliard d’euros dans sa politique de prix et l’organisation de ses magasins qui seraient largement inférieures à celles de ses concurrents, tout comme la satisfaction des clients.

En conséquence, Berenberg estime qu’il faut "vendre" l’action. Le courtier voit l’action retomber à 18,20 euros d’ici un an, contre un cours de plus de 21 euros actuellement.

Concurrence des hard discounters

Pour l’ensemble des analystes qui suivent le titre, l’objectif de cours moyen est de 21,25 euros. Dix-sept d’entre eux le conseillent à l’achat, dix recommandent de le conserver et, outre Berenberg, trois autres estiment qu’il vaut mieux le vendre.

Dans sa note, Berenberg se montre particulièrement préoccupé par la concurrence provenant des distributeurs à bas prix et de la vente par internet. Selon le courtier, l’expansion de Lidl et Aldi va directement affecter les marges d’Ahold Delhaize, tandis que ce dernier sera aussi confronté aux investissements de ses concurrents dans les débouchés en ligne, dont Amazon et Wal-Mart devraient sortir gagnants, estime-t-il.