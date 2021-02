Structure clarifiée dans les filiales de mode de Colruyt

Depuis septembre 2020, le groupe Colruyt possède plus de 96% des parts de Fraluc, le holding qui chapeaute les enseignes de mode ZEB, PointCarré, The Fashion Store et ZEB For Stars. Rebaptisée The Fashion Society, cette structure faîtière ne compte plus que deux actionnaires: Colruyt et Xavier Goebels, le patron fondateur de la chaîne luxembourgoise PointCarré.