Syndicats et direction de Makro campent sur leurs positions

Après des grèves déclenchées en fin de semaine dernière dans quatre des six hypermarchés belges de l'enseigne allemande, le personnel du Makro de Leeuw-saint-Pierre s'est à nouveau croisé les bras ce mercredi.

Pour rappel, la direction entend mettre en place une nouvelle organisation du travail basée sur une plus grande polyvalence du personnel, tout en supprimant certaines fonctions. Sont également prévus un écrémage de l'offre, des modifications dans les horaires et une plus grande automatisation - une partie des caisses physiques seront remplacées par un système de self-scanning. Il est aussi question de 100 à 200 contrats temporaires non-renouvelés.