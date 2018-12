Tom & Co a investi 10 millions pour pouvoir repartir de l'avant

L’enseigne spécialisée dans les produits animaliers en a terminé avec le remodelage entamé il y a deux ans et demi. Les investissements consentis doivent permettre de lancer de nouveaux projets. Et de doper la rentabilité.

Cela aura pris un peu plus de temps que prévu, mais Tom & Co est désormais prêt à voler de ses propres ailes. Ancienne filiale de Delhaize, qu’elle a quitté à la mi-2016 au moment de la fusion avec Ahold, la chaîne de produits animaliers achève un important ravalement de façade qui devrait lui permettre de retrouver dès l’an prochain une rentabilité plus conforme à ce qu’elle a connu il y a quelques années.

Forte d’un réseau de 163 magasins (133 en Belgique, 2 au Luxembourg et 28 en France), Tom & Co était dotée d’une direction bicéphale. C’en sera fini le 1er janvier prochain: Lionel Desclée, le CEO, a choisi de quitter la direction opérationnelle pour relever un nouveau défi au sein d’un leader mondial - confidentiel à ce stade - en Asie. Il garde toutefois ses parts dans le capital de l’entreprise et continuera de siéger au conseil d’administration.

C’est son comparse Thierry le Grelle, directeur financier, qui reprend seul les rênes de l’entreprise. Après deux ans passés à se remodeler – renforcement de l’équipe de direction, rénovation du système informatique, révision de l’offre commerciale -, Tom & Co peut désormais repartir sur des bases saines.

"Nous avons investi 10 millions d’euros dans l’informatique, dans le développement de nouveaux concepts et de nouveaux services, et nous sommes parvenus à maintenir nos comptes à l’équilibre. L’objectif, à présent, est de repartir de l’avant et de retrouver nos marges de rentabilité historiques, soit 5 ou 6 % de marge Ebitda", précise Thierry le Grelle.

Ancien cadre de la banque d'affaires Lazard, le nouveau CEO de Tom & Co semble sûr de son affaire. "Nous sommes en ligne avec notre business plan et sommes prêts à ouvrir un nouveau chapitre de croissance", dit-il.

Nouvelles marques et nouveaux services

La relance de l’enseigne passera notamment par une amélioration de l’offre, avec de nouvelles marques et de nouveaux services, par une poursuite de l’expansion en France (une ouverture de magasin par mois en 2019) et par une optimisation du parc de magasins en Belgique. "Il n’y aura pas de nouveaux magasins. Mais nous voulons optimiser le réseau actuel, en incitant les franchisés à rénover leurs commerces et en trouvant, le cas échéant, des lieux d’implantation plus porteurs au niveau commercial", explique Thierry le Grelle.

Le dernier volet du redéploiement de Tom & Co, c’est l’offre omnicanal. Un petit point négatif: l’enseigne a pris du retard sur son programme. Le webshop, qui devait être lancé à la fin de cette année, ne le sera que dans le courant de 2019, sans doute avec l’aide d’un partenaire extérieur. "Mais quelque part, c’est une chance pour nous de ne pas nous être lancés trop vite. L’efficience logistique est un critère tellement essentiel qu’un partenariat s’impose. Et de toute façon, le magasin restera le cœur de notre activité", souligne Lionel Desclée.