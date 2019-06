Torfs, meilleur employeur d'Europe

La chaîne de magasins de chaussures Torfs est, pour la sixième année consécutive, le meilleur employeur de Belgique. Cerise sur le gâteau, elle a également décroché le prix du meilleur employeur d'Europe dans la catégorie "grande entreprise".

Il semble que cela ne fait plus aucun doute: si vous voulez un bon employeur, il ne vous reste plus qu'à postuler auprès de la chaîne de magasins de chaussures Torfs. Cette dernière vient en effet de décrocher le titre du meilleur employeur d'Europe. Un prix décerné à Stockholm par l'institut Great Place To Work.

En mars dernier, Torfs décrochait pour la sixième fois consécutive le prix du meilleur employeur de Belgique. À chaque fois, elle concourait dans la catégorie entreprise de grande taille (plus de 500 travailleurs).

Distinctions belges

Pendant quatre ans, la société a stagné à la deuxième place du palmarès européen. Mais cette année, elle s'est hissée au sommet devançant la compagnie néerlandaise d'assurances obsèques Dela.

En pleine révolution digitale, les besoins d'humanité et d'authenticité augmentent. Wouter Torfs CEO de Torfs

L'édition 2019 des "Best Workplaces in Europe", la 17e édition, devait départager les lauréats nationaux de 19 pays européens. D'autres Belges se hissent dans ce classement:

→ On y retrouve, entre autres, pour les grandes entreprises des noms comme Accent Jobs (3e du classement européen), McDonald's Belgium ou KBC.

→ Adecco Group occupe la 2e place du classement des multinationales.

→ La société belge de l'information technologique Easy siège en 5e place du classement des entreprises moyennes.

→ Aucune société belge ne se positionne dans le top 20 du classement des petites entreprises.

Vue en plein écran ©Document "Great Place to Work"





Humain malgré tout

Le CEO Wouter Torfs se réjouit que le prix soit décerné à une entreprise familiale. "En pleine révolution digitale, les besoins d'humanité et d'authenticité augmentent", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Ce titre européen est une confirmation et la cerise sur le gâteau."

Vue en plein écran Wouter Torfs

Torfs emploie quelque 670 personnes et compte plus de 70 magasins, principalement en Flandre. Créée en 1948, la chaîne est à ce jour toujours détenue par la famille Torfs. Sur son site, l'enseigne fait part de son leitmotiv: "Nous voulons une société pour et par les gens et nous allons pour les soins de 360° pour toutes nos parties: clients, employés, actionnaires, fournisseurs et notre société." Un art de faire les affaires aujourd'hui récompensé.