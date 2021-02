Un coup de pouce de la maison mère pour Fnac Vanden Borre

Le groupe français Fnac-Darty a injecté 13 millions d'euros de capitaux dans sa filiale belge Fnac Vanden Borre. Objectif: apurer les pertes et couvrir les ardoises futures.

En cause: une perte qui s'est creusée de -2,2 millions d'euros en 2018 à -6 millions un an plus tard, portant l'ardoise cumulée de Fnac Vanden Borre à près de 7 millions d'euros. L'enseigne belge a par ailleurs bouclé l'exercice 2019 sur un chiffre d'affaires en recul de 2,3% à 144,2 millions d'euros.