Un distributeur russe bientôt en Belgique?

Personnel recherché en Belgique

En Russie, la chaîne de supermarchés a ouvert, depuis sa création en 2009, plus de 1.200 magasins. Son chiffre d'affaires progresse chaque année de 60%. La recette: une offre d'aliments sains et frais, sans additifs artificiels et privilégiant les produits locaux. Les magasins sont en général de petite taille, mais à Moscou, la chaîne prévoit d'ouvrir des commerces plus spacieux.