Un milliardaire allemand a disparu dans les Alpes

Le patron du distributeur allemand Tengelmann a emprunté la remontée mécanique du Petit Cervin samedi matin mais n'a plus donné signe de vie depuis lors.

Le milliardaire allemand Karl-Erivan Haub a disparu depuis samedi dans les Alpes italo-suisses. Agé de 58 ans, le patron du distributeur allemand Tengelmann est l'héritier de l'une des plus grosses fortunes allemandes.

Passionné de ski-alpinisme, il a disparu alors qu'il s'entraînait en solitaire dans le Petit Cervin, à la frontière italo-suisse, en vue de participer à la Patrouille des Glaciers, une course ultra-compétitive organisée par l'armée suisse tous les deux ans. Il aurait emprunté la remontée mécanique du Petit Cervin samedi vers 08h30 et n'a plus donné signe de vie depuis.