Un nouveau coup de pouce de 23 millions d'euros pour Makro

C'est l'éternelle histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Dans le cas de Makro, on parlera plutôt d'un récipient qui fuit et d'un actionnaire toujours disposé à injecter du liquide en attendant que les brèches soient colmatées.

C'est à la fois une mauvaise et une bonne nouvelle. Côté face, la situation comptable reste teintée de rouge. Côté pile, l'actionnaire allemand maintient sa confiance dans la poursuite du redressement de sa filiale belge.

Stabilité

"Commercialement, Makro va mieux depuis 2019. Le chiffre d'affaires a retrouvé une certaine stabilité. Mais malgré les très bonnes performances commerciales réalisées en période de pandémie - notre chiffre d'affaires a augmenté de 15% pendant le premier confinement -, Makro reste en perte", résume Vincent Nolf, le CEO de Makro et Metro Belgique, qui ne donne pas de précisions chiffrées.

Pour rappel, la filiale belge de Metro (11 magasins Metro, réservés aux professionnels de l'horeca, et 6 Makro) avait bouclé l'exercice 2018-2019 sur un chiffre d'affaires stabilisé à 738 millions d'euros (+0,4%), mais sur une perte creusée à 66,5 millions (-5,2%). L'exercice 2020 sera immanquablement plombé par la fermeture de l'horeca, qui a grevé le chiffre d'affaires de Metro d'au moins 60%.

Tensions

Durant l'été dernier, l'enseigne belge a lancé une nouvelle restructuration, la 4e en 8 ans. Au menu, notamment, le non-renouvellement de contrats temporaires, une nouvelle organisation du travail basée sur une plus grande polyvalence du personnel, un écrémage de l'offre et le remplacement d'une partie des caisses "physiques" par des self-scannings. De quoi alimenter durant l'automne des tensions avec les syndicats, plus ou moins aplanies depuis.