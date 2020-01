Un nouveau patron pour Carrefour Belgium, ou plutôt un retour au bercail

L'homme avait déjà dirigé la société belge jusqu'en 2017. Il avait alors été promu au niveau du groupe et remplacé par Guillaume de Colonges. Aujourd'hui, nouveau jeu de chaises musicales au sein du groupe. Guillaume de Colonges part pour diriger Carrefour Taiwan. François-Melchior de Polignac reprend ses fonctions de directeur exécutif d'Europe du Nord et de l'Est et de directeur général de Carrefour Belgium.