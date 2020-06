Un nouveau président pour le conseil d'Ahold Delhaize

Peter Agnefjäll siège déjà au conseil depuis avril 2019. Entre 2013 et 2017, il était CEO et président du groupe Ikea . "La nomination de Peter fait suite à un processus de recrutement et de sélection comprenant tant des candidats internes, qu'externes", lit-on dans un communiqué.

En pleine incertitude

"Peter possède une vaste expérience de la vente au détail, un leadership et une connaissance de l'omnicanal et du commerce électronique, et il est bien placé pour diriger le conseil d'administration en aidant l'entreprise à mettre en œuvre sa stratégie Leading Together", indique Jan Hommen. Ce dernier reconnait que le nouveau président devra évoluer dans les prochaines années dans une incertitude macroéconomique.