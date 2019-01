Un pilote digital pour Ahold Delhaize

Le distributeur belgonéerlandais a confié à Farhan Siddiqi le poste de chief digital officer. La mission de l’actuel responsable numérique de McDonald’s sera de mettre sur les rails le programme de transformation et d’innovation numérique du groupe. Au programme: la fidélisation de la clientèle, l’analyse des données et la personnalisation du service.

En novembre dernier, le CEO d’Ahold Delhaize, Frans Muller, présentait à New York un plan d’action vaste et ambitieux s’appuyant notamment sur un développement du commerce en ligne. Objectif: porter les ventes en ligne à quelque 7 milliards d’euros d’ici 2021, soit environ deux fois et demi le niveau atteint en 2017 (2,8 milliards d’euros).

Tout l’enjeu, pour le distributeur belgo-néerlandais, c’est de pousser le client à commander sur internet. A la fois pour le fidéliser — contrairement au supermarché "physique", il ne zappe pas, ou peu — et pour l’inciter à dépenser davantage. Sur internet, gare aux achats impulsifs…

Pourtant, le commerce en ligne n’est toujours pas rentable, en raison notamment de contraintes logistiques fort lourdes. Mais la concurrence dans le secteur de la distribution est si vive qu’un acteur qui s’abstiendrait de se lancer dans l’e-commerce s’exposerait au risque de voir ses clients se tourner vers la concurrence et déserter ses magasins.

Vue en plein écran Farhan Siddiqi ©RV DOC

Pour concrétiser ce vaste programme d’expansion numérique, les dirigeants du groupe néerlandais ont réussi à attirer le directeur général numérique (chief digital officer, ou CDO) du géant de la restauration rapide McDonald’s.

Farhan Siddiqi a dirigé la transformation numérique de la chaîne américaine, contribuant notamment à lancer une nouvelle application mobile et le commerce mobile dans 20.000 restaurants, et modernisant les kiosques de commande libre-service. Il était également en charge, chez McDonald’s, de l’analyse des données et de l’extension des capacités de gestion de la relation client.

Fidélisation, solutions numériques

Le nouveau CDO d’Ahold Delhaize, qui sera également le huitième membre du comité exécutif, peut aussi se prévaloir d’une expérience analogue chez Target – deuxième plus gros distributeur discount et cinquième distributeur général aux États-Unis –, Bank of America et General Electric. La fidélisation des clients, les solutions de paiement numériques et les collaborations stratégiques n’ont plus de secret pour lui.

"Farhan Siddiqi contribuera à accélérer la transformation digitale d’Ahold Delhaize, un élément clé de notre stratégie." Frans Muller CEO d’Ahold Delhaize

Frans Muller n’est pas peu fier de ce transfert. "Avec sa connaissance de l’expérience client numérique dans une large variété d’industries, il contribuera à accélérer encore davantage la transformation digitale d’Ahold Delhaize, un élément clé de notre stratégie Leading Together", souligne-t-il dans un communiqué.

A patir du 28 janvier, date de son entrée en fonction à Zaandam, le siège d’Ahold Delhaize, Farhan Siddiqi prendra donc en charge tout ce qui doit permettre au groupe de se porter aux avant-postes de l’innovation numérique. Un domaine dans lequel Ahold Delhaize a déjà investi, avec par exemple des tests de magasins sans caisse et le partenariat avec le webshop bol.com.

"Farhan mettra en place les meilleures pratiques dans les domaines numérique et de l’e-commerce au travers de nos grandes marques locales, tout en tirant parti de notre envergure mondiale et en nous aidant à doubler nos ventes nettes en ligne pour les porter à 7 milliards d’euros d’ici 2021", souligne Frans Muller.

L’un des défis du nouveau haut responsable américain sera notamment d’assurer que d’ici 2020, 65 % des clients qui commandent en ligne puissent recevoir le jour même leurs achats, que ce soit à domicile ou dans un point de retrait.

Signe des temps, Farhan Siddiqi intégrera le comité exécutif d’Ahold Delhaize moins de trois mois après l’annonce du départ de Marc Croonen, le seul Belge qui restait dans l’équipe de direction. Celui-ci avait en charge la durabilité, la communication et la transformation du groupe.