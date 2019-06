Un premier Carrefour Bio pour l'été

Le groupe de distribution Carrefour précise ses plans pour le développement en Belgique d'une offre 100% bio telle qu'elle existe déjà en France depuis six ans.

Deux à trois autres implantations sont prévues d'ici la fin de l'année, mais ici aussi aucun détail sur les emplacements bien qu'ils soient déjà désignés, semble-t-il. "On ne se contentera pas d'une poignée seulement de magasins bio en propre. On n'a pas de plans précis, mais on table à terme sur une trentaine de Carrefour Bio en propre, ajoutés à ceux qui se feront en franchise."