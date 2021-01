Un premier supermarché en ligne belge avant la fin mars

L'évolution est particulièrement sensible dans la livraison à domicile. Chez Carrefour, elles représentent 25% des commandes en ligne. "Nous avons eu des pics de croissance jusqu'à 300% au début de la crise sanitaire. Et cette habitude s'installe. Le service est payant, mais le client est prêt à payer pour plus de commodité", dit pour sa part Nathalie Roisin, porte-parole de Colruyt.

Capacités accrues

Les enseignes ont dû étoffer leurs systèmes de livraison. Carrefour a noué un partenariat avec UberEats à Liège et Bruxelles, en complément à son propre service de "ShipTo" de livraison rapide par vélo-cargo à Bruxelles, Anvers, Liège et Gand. Plus prudent, Colruyt a lancé deux projets-pilotes: un réseau de livreurs mis sur pied selon les principes de l’économie collaborative, lancé à Hal et élargi à Gand et Bruges, la livraison à domicile dans l’est de Bruxelles et en périphérie. Le second devrait être élargi au printemps.