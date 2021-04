Un premier supermarché virtuel d'envergure nationale en juin

L'explosion des achats en ligne stimule les initiatives. Les magasins virtuels se multiplient, y compris dans le secteur alimentaire. Mais leur portée est généralement locale ou régionale. L'entrepreneur anversois Yvan Dechievre veut aller un cran plus loin, en lançant le premier supermarché en ligne d'envergure nationale.

La nouvelle enseigne C-Mercado ouvrira ses portes virtuelles le 15 mai via l'adresse c-mercadoonlinesupermarkt.be. Un mois plus tard, elle livrera repas et emplettes à domicile dans toute la Belgique à partir d'Anvers (un dépôt à Gand devrait suivre).