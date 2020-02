Un rouge à lèvres assorti à son sac Hermès

Après Gucci ou Prada, le célèbre groupe de luxe français va s'initier au marché concurrentiel mais très créatif et rentable du maquillage et des soins. Objectif: être moins dépendant de la maroquinerie.

Moins dépendant de la maroquinerie

Cette stratégie ne fait finalement qu'obéir à celle suivie par l'essentiel des sociétés du secteur contraintes d'étendre leur marque pour toucher une clientèle plus large . Même si, dans le cas d'Hermès, elle vise aussi à réduire sa dépendance à l'égard de la maroquinerie et de la sellerie, ses métiers d'origine, qui comptent encore pour 50% de son chiffre d'affaires .

En 2018, les vêtements et accessoires représentaient 22% de ses ventes, la soie et les textiles 9%, et les parfums 5%. "Nous nous devons de nous développer sur trois grands axes pour devenir une grande marque internationale", avait indiqué, l'an dernier, Axel Dumas, son gérant. "Les Etats-Unis sont de grands consommateurs de maquillage, l'Asie de crèmes et la France de parfums".