Une concurence moins âpre, tout profit pour Colruyt

Plus que jamais numéro un de la distribution en Belgique, le groupe Colruyt continue d'attirer de nouveaux clients. Sa part de marché est ainsi passée de 31,9 % au premier semestre 2017-2018 à 32,4 % au premier semestre de l'exercice décalé actuel, clôturé le 30 septembre. Encore un petit effort et un Belge sur trois sera donc client des magasins Colruyt.

Le premier semestre 2017-2018 se solde par une croissance de 3% - 2,3% hors carburants - du chiffre d'affaires. Celui-ci passe de 4,46 milliards à 4,6 milliards d'euros . Le groupe de Hal a bénéficié pour cela de la croissance organique, de l'inflation des prix de vente et de l'extension de la surface de vente, qui ont plus que compensé un effet calendrier négatif de 2%.

A noter la hausse de 6,9% du chiffre d'affaires des magasins OKay, Bio-Planet et Cru, qui ont bénéficié de nouvelles ouvertures de magasins, de l'afflux de nouveaux clients et de l'inflation des prix de vente, partiellement compensés par l'effet négatif du calendrier. Si la croissance en Belgique et au Luxembourg plafonne à 1,7%, le chiffre d'affaires bondit de 11,6% en France (+9,2% hors carburants), grâce à la croissance organique et à l'expansion du groupe dans l'Hexagone.