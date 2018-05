Une deuxième conciliation met un terme au conflit chez Lidl

Alors que la grève tendait à s’essouffler, les partenaires sociaux sont parvenus ce mardi à s’entendre sur une solution provisoire. Il reste à s’attaquer au nœud du problème: la charge de travail.

On ne l’attendait plus vraiment, mais une fumée blanche est sortie de la deuxième conciliation convoquée ce mardi chez Lidl. Après une semaine de grève, qui a paralysé l’ensemble des centres de distribution de l’enseigne en Belgique et entraîné la fermeture de plus d’une centaine de magasins, direction et syndicats ont trouvé un compromis. Qui permet de mettre un terme, provisoire en tout cas, à un conflit qui prenait tout doucement, de par sa durée, une tournure historique pour la chaîne allemande.

Placée devant l’urgence face au risque de pourrissement du conflit, la direction a fini par accepter l’engagement d’effectifs équivalent à 42 heures par semaine dans chacun des 302 magasins Lidl du pays. Mais on ne parle plus d’une échéance de six mois. Désormais, ces engagements seront maintenus aussi longtemps qu’une nouvelle convention collective de travail (CCT) n’aura pas été conclue.

Ce compromis permet de lever les derniers blocages. Dès demain/mercredi, tous les magasins et les centres de distribution de Lidl reprendront leurs activités.

Plus d’épée de Damoclès

"Nous sommes aussi demandeurs d’une nouvelle CCT, mais avec cet engagement de la direction, nous pouvons entamer les négociations sans avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête", souligne Myriam Delmée, vice-présidente du Setca (FGTB) en charge du commerce, qui ne cachait pas sa satisfaction devant l’issue des négociations.

À l’inverse de ses homologues libéral et chrétien, le syndicat socialiste s’était, en effet, opposé vivement à la proposition de la direction de renforcer les effectifs de chaque magasin de 42 heures supplémentaires, mais pour une durée de six mois. Le Setca y voyait une manœuvre de la direction qui, selon lui, "a la mauvaise habitude, quand elle veut enterrer une négociation, de formuler des propositions à prendre ou à laisser".

Pourquoi 42 heures, alors que le temps de travail est de 35 heures? Ce chiffre correspond au temps de travail hebdomadaire d’un manager de filiale.On peut donc parler de 1,2 équivalent temps plein. Pas négligeable quand on sait que les travailleurs de Lidl prestent quasi tous à temps partiel (entre 24 et 32 heures par semaine).

"L’accord trouvé aujourd’hui va nous permettre d’entamer rapidement les négociations sur toute une série de points, en particulier la charge de travail, la simplification des tâches, la stabilité des horaires, le droit à un temps partiel plus élevé ou encore l’encadrement de la flexibilité et du travail étudiant", souligne Romuald Guéry, secrétaire permanent de la CNE.