Une filiale de Carrefour taclée par l'Autorité des données

L'Autorité de protection des données (APD) a infligé une amende de 100.000 euros à Fimaser, une filiale financière de Carrefour, pour des consultations non autorisées des bases de données de la Banque Nationale de Belgique (BNB), effectuées par l'un de ses employés au détriment d'une personne privée. Il s'agit de "la seconde amende la plus importante prononcée en Belgique par l'APD", souligne Victor Rouant, associé au cabinet Flinn et avocat de la victime.