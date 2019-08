"Une fusion entre Ahold Delhaize et Kroger aurait du sens"

Un analyste évoque à nouveau le scénario d'une fusion entre Ahold Delhaize et le groupe américain Kroger et les avantages d'une telle opération. De quoi expliquer le bond soudain de l'action (+5%) hier.

Et voilà pourquoi l’action Ahold Delhaize a bondi de 5% hier alors que 24 heures plus tôt elle reculait dans la foulée de ses résultats trimestriels.

Ce n’est pas nouveau mais un analyste en remet une couche comme on dit. Selon Bernstein, une fusion entre Ahold Delhaize et Kroger ferait beaucoup de sens dans la mesure où le marché américain de la distribution alimentaire a besoin d’une consolidation et qu’un accord créerait un leader de la taille de Walmart dans ce secteur.